Китай прекратил военные контакты с КНДР

Китай прекратил контакты с Северной Кореей по военной линии. Об этом заявил глава центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо, передает РБК-Украина со ссылкой на Channel New Asia.

"Раньше у нас было много контактов и обменов. Сейчас у нас с ними нет контакта. Я думаю, что это отражает своего рода изменения в наших отношениях по причинам, известным всем", – заявил Чжоу Бо в интервью телеканалу.

По его словам, Китай сейчас проявляет солидарность с международным сообществом по соблюдению резолюций ООН. Чжоу Бо подчеркнул, что Китай помогает США и КНДР наладить двусторонний контакт.

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В то же время Чжоу Бо подчеркнул, что Пекин не раз заявлял Пхеньяну, что в интересах Северной Кореи начать денуклеаризацию страны. Однако ситуация кажется "слишком хаотичной", в том числе из-за размещения в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD и ракетных испытаний КНДР, подчеркнул Чжоу Бо.

Он выразил надежду, что в конечном итоге Китай совместно с другими странами смогут найти решение северокорейского вопроса.