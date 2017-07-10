Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Трамп перехотел сотрудничать с Россией по кибербезопасности

Трамп перехотел сотрудничать с Россией по кибербезопасности

Трамп перехотел сотрудничать с Россией по кибербезопасности
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Российский президент заявил, что договоренность о создании такой рабочей группы уже достигнута

10.07.17 227
100

Идея создания совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности обсуждалась во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Гамбурге, никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил в Twitter президент США, передает Русская служба ВВС.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали рабочую группу по кибербезопасности, не значит, что я считаю, что она может быть создана. Не может", – написал Трамп в своем микроблоге.

В воскресенье, 9 июля, Трамп по итогам саммита "Большой двадцатки" сообщил в Twitter, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности, которая помогла бы оградить две страны от атак хакеров.

Российский президент, в свою очередь, заявил, что договоренность о создании такой рабочей группы уже достигнута.

"Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего в данном случае речь идет о России и США", – цитирует Путина РИА "Новости".

Министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею создания рабочей группы, отметив, что это "серьезное достижение" для Трампа. Он полагает, что Вашингтону крайне важно наладить сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности.

Однако идея сотрудничества с Москвой в таком формате вызвала резкую критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Сенатор-республиканец Марко Рубио сравнил подобное сотрудничество с партнерством с сирийским президентом Башаром Асадом по вопросу химического оружия.

"Это не самая глупая идея, о которой мне приходилось слышать, но очень к ней близка", – так прокомментировал возможность создания рабочей группы сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш пояснила, что обсуждение вопроса создания рабочей группы не означает немедленного ее создания. По ее словам, страны могут выйти на этот уровень сотрудничества позже.

"Возможно, Трамп еще не готов [к совместной работе] на этом этапе", – предположила Лукаш.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил отказ Трампа от создания рабочей группы огромным прессингом, под которым, по его мнению, работает американский лидер.

"Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда", – написал Пушков в своем микроблоге.

Напомним, во время саммита G20 в Гамбурге американский президент впервые встретился с российским.

Трамп назвал встречу потрясающей, а Путин рассказал, что президент США "принял к сведению и согласился" с позицией России относительно обвинений во вмешательстве в американские выборы. Российский лидер также сообщил, что Трамп задавал много вопросов и его "реально интересовали какие-то детали" предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.

Американские следователи также изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает возможную вовлеченность в хакерские атаки.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россия для Трампа является "слепым пятном", - сенаторБелый дом: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве в американские выборыСын Трампа признал, что встречался с российским юристом в 2016 году ради компромата на Клинтон

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1518
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 3754
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 19913
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2236
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 761
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1706
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 988
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3101
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1082
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1601
  1. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4251 / 4768
  2. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 4199 / 4739
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 2382 / 3967
  4. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 2075 / 2377
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 2023 / 2299
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1767 / 19913
  7. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1424 / 1601
  8. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1402 / 1520
  9. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1291 / 1427
  10. Самолеты НАТО приземлились в Одессе 1291 / 1456
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 20 / 4739
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13 / 3967
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 40609
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 10 / 2299
  5. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 10 / 1706
  6. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 8 / 1082
  7. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 8 / 2377
  8. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 7 / 6137
  9. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 7 / 19913
  10. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 13432
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.