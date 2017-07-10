В результате наводнения пятиэтажное здание расположенное в округе Джомда в китайском городе Тибет упало в реку Дзечу.
У жилого дома вода подточила фундамент, в результате чего здание рухнуло и полностью развалилось.
До этого в реку так же смыло грузовик, под которым мгновенно разрушился грунт.
Пострадавших нет. Из здания заранее эвакуировали людей. Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате оползней было смыто более 57,8 км проселочных дорог, а также разрушено 24 моста.
Напомним, наводнение в Иране привело к многочисленным жертвам.