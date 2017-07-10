Банкам Пакистана рекомендовано следовать законам шариата

Исламские банки следуют религиозным принципам, среди которых – запрет на взимание процента с капитала

Банкам Пакистана рекомендовано следовать определенным принципам, которые позволят им получить статус учреждения, соответствующего нормам шариата.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Правила были созданы Центральным банком страны и направлены на ускорение роста исламского банкинга. Этот сектор в Пакистане растет немалыми темпами, хотя отстает от обычных банков по размеру и прибыльности.

Исламские банки следуют религиозным принципам, среди которых – запрет на взимание процента с капитала – в исламских государствах его трактуют как ростовщичество.

Запрещается также использование финансовых инструментов на основе процентов, таких как облигации и казначейские векселя.

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Согласно распоряжению Центробанка Пакистана, для получения соответствующего статуса банковское учреждение должно предлагать исламские финансовые операции. Процесс преобразования начнется с филиалов таких учреждений, после чего банки смогут подать заявку на получение полноценной лицензии исламского банкинга.

При этом возврат к обычным банковским операциям для таких банков запретят.

Исламский банковский сектор в Пакистане в настоящее время включает в себя пять полноценных исламских банков и 16 обычных банков, предлагающих исламские финансовые продукты.

Напомним, Приватбанк докапитализируют на 38,5 млрд грн.