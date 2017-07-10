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Главная » Мир » Банкам Пакистана рекомендовано следовать законам шариата

Банкам Пакистана рекомендовано следовать законам шариата

Банкам Пакистана рекомендовано следовать законам шариата
Иллюстративное фото

Исламские банки следуют религиозным принципам, среди которых – запрет на взимание процента с капитала 

10.07.17 124
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Банкам Пакистана рекомендовано следовать определенным принципам, которые позволят им получить статус учреждения, соответствующего нормам шариата.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Правила были созданы Центральным банком страны и направлены на ускорение роста исламского банкинга. Этот сектор в Пакистане растет немалыми темпами, хотя отстает от обычных банков по размеру и прибыльности.

Исламские банки следуют религиозным принципам, среди которых – запрет на взимание процента с капитала – в исламских государствах его трактуют как ростовщичество.

Запрещается также использование финансовых инструментов на основе процентов, таких как облигации и казначейские векселя.

Согласно распоряжению Центробанка Пакистана, для получения соответствующего статуса банковское учреждение должно предлагать исламские финансовые операции. Процесс преобразования начнется с филиалов таких учреждений, после чего банки смогут подать заявку на получение полноценной лицензии исламского банкинга.

При этом возврат к обычным банковским операциям для таких банков запретят.

Исламский банковский сектор в Пакистане в настоящее время включает в себя пять полноценных исламских банков и 16 обычных банков, предлагающих исламские финансовые продукты.

Напомним, Приватбанк докапитализируют на 38,5 млрд грн.

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