Россия грозит ответными мерами на ужесточение правил въезда в Украину

Россия считает ужесточение правил въезда в Украину равносильным введению визового режима и грозит ответными мерами. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, Киев уже решился на введение подобных мер, "а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют".

"Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть 4 млн украинцев, работающих в России", — отметил парламентарий.

Клинцевич не исключил, что кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ, "популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично Петру Порошенко".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.