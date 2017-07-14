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Главная » Мир » В Госдуме потекла крыша

В Госдуме потекла крыша

В Госдуме потекла крыша
Ирина Яровая / Фото из открытых источников

Что примечательно - над "Единой Россией"

14.07.17 164
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В Госдуме вечером в пятницу во время выступления вице-спикера Ирины Яровой с потолка стала капать вода.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Если можно, давайте мы перерыв на 10 минут объявим", - сказал первый вице-спикер Александр Жуков, который в это время вел пленарное заседание.

Течь произошла в центре зала пленарных заседаний над местами, которые занимают депутаты фракции "Единая Россия".

Во время перерыва были накрыты полиэтиленом мониторы, которые расположены на этих рабочих местах. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после возобновления работы пленарного заседания заметил, что работать приходится "в непростых погодных условиях" - "и там гремит, и льет, не выдерживают перекрытия".

Напомним, российского ловца покемонов внесли в список террористов.

 

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