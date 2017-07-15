В Конгрессе США предлагают объединить санкции в отношении РФ и КНДР

Некоторые считают, что республиканцы таким образом пытаются "убить" законопроект о введении санкций против России

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки предложили объединить санкции в отношении Российской Федерации и Северной Кореи. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили объединить законопроекты о санкциях против РФ и КНДР. По их мнению, это должно усилить итоговый документ", - говорится в сообщении.

Инициативу республиканцев озвучил лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Он отметил, что законопроект об ограничительных мерах в отношении КНДР прошел почти все необходимые процедуры в нижней палате еще в мае, и к нему можно добавить решение о санкциях против России.

Согласно информации издания, старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-демократ Элиот Энгель выступил с критикой этого предложения.

"Мне понятно лишь то, что они (республиканцы, – ред.) пытаются "убить" законопроект о введении санкций против России", – заявил Энгель.

В то же время, по словам председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эда Ройса, объединение законопроектов по КНДР и России является одним из нескольких вариантов, которые находятся на рассмотрении.