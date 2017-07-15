Глава Чечни не считает Америку настолько сильным государством, чтобы Россия рассматривала его в качестве врага.

"Америка ведет политику против России. Против руководства государства. Они знают, что я — один из тех, который готов отдать жизнь за Россию и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать", — заявил Кадыров в интервью НВО.

"У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем — раком поставим", — заключил он.

Напомним, в Конгрессе США предлагают объединить санкции в отношении РФ и КНДР.