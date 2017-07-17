За убийство трех американских солдат иорданец получил пожизенное заключение

Сам осужденный вину не признал

Военный суд Иордании приговорил в пожизненному тюремному сроку иорданского солдата, который застрелил трех американских военных на базе ВВС Иордании в ноябре прошлого года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наAssociated Press.

Сам осужденный вину не признал. По его словам, он начал стрелять, поскольку испугался, что база подверглась нападению.

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Родственники убитых американских военных призвали к смертной казни виновного.

Напомним, трое военных инструкторов из числа сил специального назначения армии США погибли 4 ноября 2016 года на базе ВВС Иордании имени короля Фейсала. Поначалу иорданская сторона утверждала, что стрельба началась из-за того, что американские военные отказались выполнять правила, предусмотренные для входа на территорию базы. Позднее эта версия была отвергнута.

В свою очередь в посольстве США в Иордании назвали приговор суда свидетельством того, что погибшие американские военные не нарушали "каких-либо предусмотренных процедур при получении доступа на базу".