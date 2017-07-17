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Главная » Мир » За убийство трех американских солдат иорданец получил пожизенное заключение

За убийство трех американских солдат иорданец получил пожизенное заключение

За убийство трех американских солдат иорданец получил пожизенное заключение
Иллюстративное фото

Сам осужденный вину не признал

17.07.17 27
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Военный суд Иордании приговорил в пожизненному тюремному сроку иорданского солдата, который застрелил трех американских военных на базе ВВС Иордании в ноябре прошлого года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наAssociated Press.

Сам осужденный вину не признал. По его словам, он начал стрелять, поскольку испугался, что база подверглась нападению.

Родственники убитых американских военных призвали к смертной казни виновного.

Напомним, трое военных инструкторов из числа сил специального назначения армии США погибли 4 ноября 2016 года на базе ВВС Иордании имени короля Фейсала. Поначалу иорданская сторона утверждала, что стрельба началась из-за того, что американские военные отказались выполнять правила, предусмотренные для входа на территорию базы. Позднее эта версия была отвергнута.

В свою очередь в посольстве США в Иордании назвали приговор суда свидетельством того, что погибшие американские военные не нарушали "каких-либо предусмотренных процедур при получении доступа на базу".

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