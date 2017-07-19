В Канаде открыли новый вид динозавров

Альбертавентор был покрыт перьями и в высоту достигал двух метров

Канадские палеонтологи выявили новый род оперенных динозавров — Albertaventaor (Альбертавентор). Останки древнего животного исследователи обнаружили в провинции Альберта. Об этом пишет Популярная механика.

Палеонтологи провели анализ останков и выяснили, что динозавр был покрыт перьями, ходил на двух ногах, весил приблизительно 60 кг, а в высоту достигал двух метров. Также палеонтологи предполагают, что у динозавра было смешанное питание, состоящие из мяса и растений.

Первоначально специалисты решили, что найденные ими останки принадлежат Троодону — близкому родственнику нового вида, который считается самым умным из динозавров из-за большого мозга (по сравнению с телом животного). Однако после анализа костей они пришли к выводу, что этот совсем другой род, у которого более маленький, но крепкий череп.

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"Кости этих маленьких пернатых динозавров очень редкие. Нам повезло, что мы смогли найти важную часть черепа, которая помогла нам идентифицировать Albertaventaor как новый вид", — рассказывает ведущий автор исследования, профессор Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио.

Художники предположили, как мог бы выглядеть динозавр: он похож на современную птицу, но намного больше по размеру и с короткими крыльями. Также, возможно, у него были пильчатые зубы, и он был родственником велоцираптора. Новый динозавр получил название Albertavenator curriei в честь канадского палеонтолога Филиппа Карри.

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Останки динозавра были найдены в 1980-х годах, но идентифицированы только сейчас. Исследователи подчеркнули, что их открытие говорит о важности повторного изучения музейных коллекций. Предположительно, динозавр обитал в долине реки Ред-Дир (Канада) около 71 млн лет назад.