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Главная » Мир » Пекин объявил войну WhatsApp, - СМИ

Пекин объявил войну WhatsApp, - СМИ

Пекин объявил войну WhatsApp, - СМИ
Иллюстративное фото

Местные чиновники "хотят показать, что делают свою работу" перед осенним съездом компартии

19.07.17 738
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19 июля Китай частично заблокировал жителям страны доступ к мессенджеру WhatsApp.

Многие лишились возможности отправлять видеозаписи и фотографии. А часть пользователей не может отправлять даже текстовые сообщения.

Об этом говорится в статье The New York Times, на которую ссылаются мировые СМИ. 

Анонимный представитель китайского правительства рассказал изданию, что блокировкой WhatsApp местные чиновники хотят "показать, что делают свою работу" перед осенним съездом коммунистической партии.

"Согласно нашему анализу, мы столкнулись сегодня с тем, что так называемый Великий китайский брандмауэр навязывает цензуру, которая выборочно предназначается именно для функциональности WhatsApp", - отметил криптограф Symbolic Software Надим Кобеисси. Пока не ясно, направлена ли эта цензура против каких-либо фотографий, или это шаг к полному запрету сервиса.

Напомним, Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата.

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