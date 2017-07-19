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Главная » Мир » Киевгаз: Взрыв в жилом доме в Киеве не связан с утечкой газа

Киевгаз: Взрыв в жилом доме в Киеве не связан с утечкой газа

Киевгаз: Взрыв в жилом доме в Киеве не связан с утечкой газа
Фото: соцсети

Датчики в день трагедии не зафиксировали колебаний давления, а системы газоснабжения в доме недавно проверялись

19.07.17 626
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Взрыв в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве не мог произойти из-за неисправности системы газоснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгаза.

В день взрыва приборы газораспределительного пункта, который расположен у дома, не зафиксировали никаких колебаний давления.

В большинстве квартир в доме установлены датчики загазованности. Ни один из них сигнала в день взрыва не давал.

Кроме того, в феврале в этом здании провели полную техническую проверку системы газоснабжения. Внутридомовые газопроводы прошли проверку на герметичность.

Колонка и плита в квартире № 9, где произошел взрыв, по результатам осмотра после происшествия были в исправном состоянии - без следов повреждений как на самих приборах, так и в местах подключения к газовой сети дома.

Версия о самовольном вмешательстве в систему газоснабжения дома также не нашла подтверждения.

"ПАО "Киевгаз" отмечает необходимость поиска истинных причин разрушения здания на Голосеевском проспекте. Учитывая вышеуказанные факты, мы как специалисты газовой сферы утверждаем, что природный газ не является причиной взрыва в доме на Голосеевском проспекте, 70", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 8 июля,  в здании по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв бытового газа. Погибли двое  человек и еще 6 пострадали.

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