Аукционный дом, скорее всего, обманул покупателя "часов Путина".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, , комментируя продажу на аукционе часов, якобы принадлежавших президенту РФ Владимиру Путину, за 1 млн евро.
По его словам, Кремль не будет реагировать на продажу "часов Путина". "Мы и не собирались устанавливать какую-то связь. Это такая из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения. Это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом — эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту", — цитируют Пескова российские СМИ.
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Пресс-секретарь главы государства считает, что совершенная продажа — "уловка, маркетинговый ход. Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живет", — сказал Песков.
Отметим, аукционный дом Monaco Legends продал часы Patek Philippe Triple Complication, которыми якобы владел президент России Владимир Путин за 1 млн евро.
Напомним, шубу стюардессы Титаника продали на аукционе за $231 тысяч.