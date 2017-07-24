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Главная » Мир » Три тысячи грузин не вернулись вовремя домой после выезда в ЕС по безвизу

Три тысячи грузин не вернулись вовремя домой после выезда в ЕС по безвизу

Три тысячи грузин не вернулись вовремя домой после выезда в ЕС по безвизу
Фото: РИА Новости

Пока точно неизвестно, нарушили ли они 90-дневный безвизовый режим

24.07.17 306
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С 28 марта 2017 года около 3 тыс. граждан Грузии, воспользовавшихся безвизовым режимом с Евросоюзом, не вернулись на родину. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили, передает Грузия Online.

Как отметил Хуцишвили, те лица, которые еще не вернулись в страну, министерством идентифицированы. По его словам, на данном этапе нельзя прямо сказать, что они нарушили 90-дневный безвизовый режим, потому что часть этих граждан могла отправиться в другие страны, с которыми Грузия также имеет безвизовый режим.

"Возможно, кто-то из них отправился в Украину, Беларусь или Турцию. Однозначно нельзя сказать, что они нарушили 90-дневный безвизовый режим, но мы ввели этих людей в потенциальную риск-группу и ведем мониторинг, из каких регионов они уехали, кто это, какие у них связи, что их потенциально может интересовать и т.д. В основном, больших рисков пока не было, потому что основная масса возвращается обратно. Из тех стран, куда приезжают граждане Грузии, пока сигналов нет", – заявил Шалва Хуцишвили.

По словам заместителя министра, в эту статистику не входят лица, которые воспользовались сухопутной границей.

"Например, если кто-то полетел в Беларусь, пробыл там одну неделю, а потом отправился в Литву, то он в этих данных не учитываются", – отметил Хуцишвили.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил "безвиз" для Грузии 27 февраля 2017-го, а 1 марта прошла официальная церемония подписания документов между ЕС и Тбилиси. 28 марта для них начал действовать безвизовый режим.

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