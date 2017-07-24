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Фото История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически

<span class="label red">Фото</span> История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически
Родители Чарли Гарда / Фото: REUTERS

"Мы решили, что дальнейшее лечение не отвечает интересам Чарли"

24.07.17 1187
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Мать и отец смертельно больного Чарли Гарда сегодня сделали официальное заявление, согласно которому они признают бессмысленность дальнейшего лечения своего сына и дают добро на его отключение от аппаратов жизнеобеспечения.

Об этом сообщают мировые СМИ. 

Родители выступили у здания Королевского суда в Лондоне и попросили не беспокоить их, пока они будут прощаться с сыном.

"Это одна из тяжелейших вещей, которые нам придется сказать, — о нашем милом невинном мальчике, родившемся больным. Мы решили, что дальнейшее лечение не отвечает интересам Чарли", - сказали  Конни Йейтс и Крис Гард.

Отметим, этим летом стало известно, что суд вынес решение об отключении Чарли от аппарата искусственной вентиляции легких вопреки воле родителей. Мальчик родился 4 августа 2016 года, в два месяца у него был диагностирован синдром истощения митохондриальной ДНК.

Родителей Чарли оспорили решение суда. Они заявили, что намерены бороться до последнего за жизнь своего ребенка. История быстро получила широкую огласку, Конни и Крису удалось собрать около 1,3 млн фунтов стерлингов, чтобы оплатить экспериментальное лечение сына, которое можно сделать только в США. 

В Лондоне не дали разрешения на выезд мальчика из страны. О Чарли узнал президент США Дональд Трамп. Мальчику в кратчайшие сроки дали американское гражданство, чтобы тот мог без промедления вылететь на лечение.

Но сегодня пара получила ответ от врача, который единственный мог помочь Чарли. Медик сообщил, что бессилен что-либо сделать: из-за страшного недуга у малыша началось необратимое поражение мышц и тканей тела.

Шанс спасти мальчика был, если бы экспериментальное лечение было начато раньше.

Напомним, с вирусом Зика попробуют бороться с помощью Google - комаров.

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