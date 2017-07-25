Разработчики решили в конструкции своего БПЛА отказаться от уже ставшего традиционным фиксированного крыла

Инженеры из Сингапурского университета технологий и дизайна построили гибридный БПЛА оригинальной конструкции, который способен использовать лопасти несущего винта в качестве крыльев.

О летательном аппарате сообщили мировые СМИ.

Разработчики решили в конструкции своего дрона отказаться от уже ставшего традиционным фиксированного крыла. Беспилотник под названием THOR (Transformable HOvering Rotorcraft, "Трансформирующийся парящий винтокрылый летательный аппарат") представляет собой монокоптер, у которого на лопастях несущего винта установлены дополнительные небольшие пропеллеры, которые добавляют летательному аппарату маневренности.

По команде оператора THOR может также переключиться в самолетный режим - лопасти основного ротора с помощью сервоприводов поворачиваются и фиксируются в одной плоскости превращаясь в крыло. Небольшие пропеллеры при этом становятся основными воздушными винтами и монокоптер прямо в воздухе превращается в беспилотник самолетного типа.

Напомним, дроны в Великобритании должны пройти официальную регистрацию.