Грибаускайте пошла против Евросоюза

Свою позицию президент Литвы озвучила на фоне критики Брюсселя о расширении США антироссийских санкций

Президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала решение Конгресса США о введении новых санкций в отношении России.

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - цитирует Грибаускайте Delfi.

Отметим, свою позицию президент Литвы озвучила на фоне критики Брюсселя о расширении США антироссийских санкций.

Например, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение Вашингтона может навредить интересам ЕС в сфере энергетической безопасности. Евросоюз обещает принять ответные меры.

Напомним, новые санкции США против РФ могут затронуть восемь проектов с участием европейских компаний.