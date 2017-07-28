Гражданин Паниковский. Кого следующего лишит украинского паспорта Порошенко

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. То есть поступил как-то очень по-советски. И теперь хоть что укажи в качестве причины, из-под неё будет торчать пикантный указатель на новую реальность, создаваемую самим президентским указом: Саакашвили "подрывал основы". Будто он какой-то Солженицын пополам с Аксёновым. Получается, одним росчерком пера Пётр Алексеевич возвёл Михеила Николозовича в ранг диссидента, чего в реальной жизни, разумеется, не было и в помине. И обоснование-то какое замечательное придумали — недостоверная информация, поданная Саакашвили при оформлении гражданства: не указал, дескать, что состоит под следствием в Грузии. Вот ведь, ей-богу-то, какой прохвост, да? Нет!

Интересное стечение дат свидетельствует как раз об обратном. Смотрите. В августе 2014-го грузинская генпрокуратура объявляет Саакашвили во внутригосударственный розыск, параллельно с этим начиная процедуру включения его в "Красный циркуляр Интерпола". В августе 2015-го становится известно, что Интерпол отказался объявить Саакашвили в международный розыск. А между этими засечками на шкале времени, 29 мая 2015 года, опальный президент Грузии становится украинским гражданином с формулировкой "как лицо, принятие которого в гражданство представляет государственный интерес Украины". Картина маслом: Грузия рубится с Интерполом, исход боёв пока неясен, а Пётр Алексеевич разворачивает могучий баян объятий и поёт Михеилу Николозовичу: "Где же ты, моя Сулико?" Мог ли Саакашвили в таком "политически-правовом интерьере" вообще кого-то обмануть? Ну разве только того, кто хотел быть обманутым. Либо сам этот обман и затевал.

"Я совершенно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашён помогать мне, но, увы, результаты вы видите", — сказал Порошенко месяц назад. Это, собственно, и есть объяснение со всеми необходимыми тегами. Всё остальное притянуто за уши. Да, и между прочим, что там у нас с гражданством Януковича? На месте? Никуда не делось? Не мешает Петру Алексеевичу, за всю свою каденцию лишившему гражданства почти 19 тысяч человек?

Самое время, пожалуй, устроить тотализатор: кто станет в Украине следующим Паниковским? Некоторые кивают на фигуру Гизо Углавы, первого зама главы НАБУ. Делаем ставку! А ещё одну — на то, впустят ли Саакашвили, находящегося ныне в США, в Украину? И если впустят — выдадут ли Грузии? Торг, как говорится, уместен. И перспективен. Вон Лёня-космос, в миру Черновецкий, доторговался же до получения грузинского гражданства. И теперь его, за которым охотится ГПУ, Тбилиси ни под каким соусом Киеву не выдаст. Даже если тот будет об этом очень просить.

США лишили российских олигархов сна. Теперь за толстосумами из страны скреп будут следить, ежегодно докладывать о них в законодательном органе, изучать источники их богатства и пресекать их проникновение в ведущие сектора американской экономики. А их "Святой Грааль" — энергетическая отрасль — оставят без возможности широкого международного сотрудничества: ни денег, ни технологий. Если же кому-то на Западе вдруг вздумается помочь России тянуть трубу или бурить скважину, санкции падут уже на его голову. Такие драконовские меры прописаны в законопроекте, одобренном конгрессменами на этой неделе с единодушием, рядом с котором меркнут даже 86% поддержки Путина россиянами. В общем, Кремль с его талантами поджигателя войны в Украине и наглого хакера в самих Штатах так достал Капитолийский холм, что сам потерял всякую надежду на спасение. Даже от "доброго" Трампа. Бедняга и так никак не отмоется от "российского следа", тянущегося за ним с его избирательной кампании. К тому же в Конгрессе уже сказали: в случае чего найдут способ обойти вето президента. То есть решительность американских парламентариев достигла градуса кипения Терминатора, готового крушить на своём пути любые преграды. В Старом Свете пока прикидывают, чем могут обернуться санкции США для европейского бизнеса. И можно ли их как-то подкорректировать, чтобы минимизировать последствия. В Москве же ведут себя как обычно — публично сходят с ума и предлагают (конкретно депутат Николай Герасименко) свой "ответ Чемберлену": наложить санкции на закупку в России PepsiCo, Coca-Cola, McDonald's. А ещё с упованием молодого любовника взирают на Германию и еврочиновников — вдруг у тех получится поссориться с Вашингтоном. Ну что сказать — блажен, кто верует.

Трамп лишил трансгендеров возможности служить в ВС. Причину, как обычно, изложил в Twitter: "Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана с огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут трансгендеры на военной службе". Аминь! Представляю, как огорчится этому Шейн Ортега — трансгендер-пилот военного вертолёта, выглядящий так мужественно, что сам Дональд Трамп на его фоне смотрелся бы переодетой девицей, объевшейся мучного и сладкого. И таких, как Шейн, в вооружённых силах США около 13 тысяч. Запрет на их службу в армии был снят при Бараке Обаме — летом прошлого года они стали пополнять ряды ВС. Однако в июне 2017-го министр обороны Джеймс Маттис отложил реализацию плана с новыми нормами оказания медицинской помощи в армии и разрешением зачислять в неё трансгендеров. Это, по-видимому, было предисловием к окончательному "нет". Радеет ли хозяин Белого дома об обороноспособности страны? Если и да, то в американских медиа этому не слишком верят. Например, Дэвид Ремник в The New Yorker увидел в запрете Трампа жестокость, цинизм и прозрачную попытку отвлечь внимание от его собственных скандалов. Что остаётся делать Шейну и его товарищам по несчастью? Разве что с тоской изучать географию тех 10 стран, в которых, по информации американской организации OutServe, трансгендерам разрешено служить: это Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Израиль, Нидерланды, Испания, Швеция, Таиланд и Великобритания.

Впрочем, ехать в другие страны, возможно, и не придётся. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявляет, что министр обороны США никаких официальных распоряжений насчёт трансгендеров от президента Трампа пока не получал.

Дуда лишил Качиньского надежд на диктаторство. По крайней мере, на ближайшее время. Польский президент, сославшись на несоответствие Конституции, наложил вето на два скандальных законопроекта из трёх входящих в пакет реформ — о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства. На Ярослава Качиньского, главу партии "Право и справедливость" ("ПиС"), ставленником которой Дуда является, это произвело примерно такое же впечатление, как проступок Андрея на Тараса Бульбу. Сакраментальная фраза "Я тебя породил, я тебя и убью" произнесена не была. Однако серый кардинал польской политики заявил, что не намерен отказываться от судебной реформы: "Должно быть ясно, что этот вопрос быстро будет решён". Сегодня, впрочем, непонятно, кто же победит — площадь или кулуары Сейма. Народ поутих, но не разошёлся. Запад высказал робкий оптимизм, который лучше всего иллюстрирует заголовок редакционной статьи The New York Times: "Польша отступила от края, пока". Сам Дуда признаётся, что на его "антидиктаторское" решение особо повлияла дискуссия с бывшей активисткой "Солидарности против коммунистического государства" Зофией Ромашевской, которая сказала ему, что не хотела бы возврата к тем временам, когда суды вершились по воле правителей страны. Ну а пан Качиньский на этой неделе подтвердил свою неутомимость ещё и тем, что подал в суд на Леха Валенсу за прошлогодние посты в Facebook, в которых экс-президент возложил львиную долю ответственности за авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году именно на нынешнего лидера партии "ПиС". Если бы судебная реформа была уже проведена, можно было бы не сомневаться, что Качиньский дело выиграет.

Треть украинцев лишили перспектив. Во всяком случае у 33% жителей страны, похоже, сложилось именно такое впечатление, и они выразили готовность навсегда покинуть Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного на этой неделе исследовательской группой Research & Branding Group. Полученные данные и впрямь удручают, особенно если учесть, что среди молодёжи до 30 лет, то есть тех, с кем ассоциируется будущее государства, эмигрантские настроения достигают пугающего показателя — 53%. В качестве основных причин, побуждающих к отъезду, называют: предложение интересной и прибыльной работы, вооружённый конфликт, экономические проблемы в стране, семейные обстоятельства, отсутствие условий для самореализации и политическую нестабильность. Понятно, что между намерением и действием всегда существует известный зазор, но всё же получение Украиной безвиза упрощает многие процессы. И мы в какой-то степени рискуем повторить опыт Литвы, из которой за последнее 10-летие уехало 640 тысяч трудоспособных граждан. Это очень много для страны, население которой сегодня примерно 2,8 миллиона человек. Печально, но утекают не только руки, но и мозги, не находящие себе применения на родине. Сегодня в Украине для этого имеются серьёзные предпосылки: у нас более 350 тысяч дипломированных специалистов с высшим образованием, ведущих скромную жизнь на пособие по безработице, и ещё столько же скрытых безработных, которые безуспешно ищут себе применение в течение длительного времени. В общем, не до шуток, хотя и вспоминается анекдот эпохи великого еврейского переселения. Два еврея стоят и о чём-то беседуют. Подходит третий и говорит: "Я не знаю, о чём вы, но ехать надо". Впрочем, справедливости ради, в том же исследовании Research & Branding Group треть украинцев заявляют, что никакие обстоятельства не могут их побудить навсегда покинуть страну. Возможно, это и называется патриотизмом.

Николас Кейдж лишил интернет скуки. Чем? Своим фото, сделанным на кинофестивале в Астане в минувшие выходные. Судя по лицу, выражение которого легче всего описать формулой "перепил кумыса", можно было бы подумать, что перед нами не Кейдж, а Сергей Шнуров — лидер группы "Ленинград", матерщинник и хулиган, которого казахи забавы ради облачили в национальный кафтан. Сходство абсолютно очевидное, но все, сходу кинувшись креативить мемы, проскочили мимо данного факта и почему-то утверждают, что это всё-таки Кейдж. И что он даже выступил в Казахстане перед детьми, зачитав приветственную речь на их родном языке. Жаркий климат Средней Азии, расшитый чапан или же тяготы съёмок фильма c характерным названием "Непостижимое", в июне вышедшего в прокат, стали причиной озадаченного лица Кейджа — неизвестно. Как, впрочем, и то, намерен ли Сергей Шнуров каким-либо образом использовать внезапный подарок судьбы и поработать двойником звезды Голливуда, хотя бы на время уйдя от изнурительных концертов, пропитанных энергией обсценной лексики.