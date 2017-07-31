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Главная » Мир » Видео В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу пешеходов

Видео В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу пешеходов

<span class="label red">Видео</span> В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу пешеходов
Иллюстративное фото

Пострадало восемь человек

31.07.17 123
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В районе Мид-Уилшир в Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу пешеходов.

Пострадало восемь человек, которые были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Полиция квалифицировала инцидент как несчастный случай, потому что водитель остался на месте происшествия и не скрылся, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

Напомним, в Турции перевернулся автобус с детьми танцевального ансамбля из Грузии.

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