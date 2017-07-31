Путин объединил Фонд национального благосостояния с Резервным

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которые устанавливают новые принципы бюджетных правил и ограничений бюджетных расходов.
Кроме того, объединяются на базе Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства ФНБ и Резервного фонда.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга.
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