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Главная » Мир » Заключенные захватили часть тюрьмы в Великобритании

Заключенные захватили часть тюрьмы в Великобритании

Заключенные захватили часть тюрьмы в Великобритании
Фото: Alex Cavendish‏ / Twitter

В захваченной части здания находятся около 227 человек

01.08.17 212
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В тюрьме The Mount в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии заключенные устроили бунт и захватили два крыла здания исправительного учреждения.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.

Министерство юстиции подтвердило, что на место инцидента направлены сотрудники, имеющие опыт борьбы с беспорядками среди заключенных. А также, что "тюрьма полностью безопасна, и нет никакого риска для общественности".

В захваченной части здания находятся около 227 человек. Всего же в тюрьме содержатся более тысячи заключенных.

Напомним, зек - мусульманин из России требует по очереди пускать к нему жен.

 

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