Заключенные захватили часть тюрьмы в Великобритании

В тюрьме The Mount в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии заключенные устроили бунт и захватили два крыла здания исправительного учреждения.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Telegraph.
Министерство юстиции подтвердило, что на место инцидента направлены сотрудники, имеющие опыт борьбы с беспорядками среди заключенных. А также, что "тюрьма полностью безопасна, и нет никакого риска для общественности".
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В захваченной части здания находятся около 227 человек. Всего же в тюрьме содержатся более тысячи заключенных.
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