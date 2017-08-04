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Главная » Мир » Американские пилоты нарисовали в небе "портрет" своего самолета
Американские пилоты нарисовали в небе "портрет" своего самолета
Boeing 787 Dreamliner / Фото: Wikipedia

Американские пилоты нарисовали в небе "портрет" своего самолета

Boeing 787 Dreamliner провел в воздухе более 14 часов

04.08.17 10
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Пилоты Boeing 787 совершили полет в американском воздушном пространстве, маршрут которого образует силуэт самого самолета. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Boeing 787 Dreamliner вылетел из Сиэтла, куда должен был вернуться по окончании своего путешествия. Он находился в воздухе 14 часов.

Маршрут самолета можно было отследить на сайтах Radarbox24 или Flightradar24.

Boeing 787 Dreamliner - пассажирский самолет и вмещает порядка 300 пассажиров. Лайнер совершил свой первый коммерческий рейс в 2011 году и, по утверждению компании, является более экономичным, чем предыдущие модели Boeing.

Скриншот

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