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Главная » Мир » Французская любовная драма: полицейский застрелил двоих и покончил с собой

Французская любовная драма: полицейский застрелил двоих и покончил с собой

Французская любовная драма: полицейский застрелил двоих и покончил с собой
Иллюстративное фото

Женщины, которая стала причиной разыгравшейся трагедии, на месте происшествия не оказалось

07.08.17 11
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Во французском Тулоне полицейский из криминального отдела взял больничный и решил расправиться с любовником своей жены.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Parisien.

В ночь на воскресенье он захватил служебное оружие и направился к дому мужчины, которого подозревал в связях с его супругой.

Как оказалось, ревнивец убил не только любовника, но и его коллегу, который зашел к нему в гости и подвернулся под "горячую руку". После этого полицейский покончил с собой.

При этом супруги мужчины, которая стала причиной разыгравшейся драмы, на месте происшествия не оказалось.

Напомним, в Украине резко увеличилось количество случаев домашнего насилия.

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