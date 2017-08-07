Французская любовная драма: полицейский застрелил двоих и покончил с собой

Во французском Тулоне полицейский из криминального отдела взял больничный и решил расправиться с любовником своей жены.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Parisien.
В ночь на воскресенье он захватил служебное оружие и направился к дому мужчины, которого подозревал в связях с его супругой.
Как оказалось, ревнивец убил не только любовника, но и его коллегу, который зашел к нему в гости и подвернулся под "горячую руку". После этого полицейский покончил с собой.
При этом супруги мужчины, которая стала причиной разыгравшейся драмы, на месте происшествия не оказалось.
Напомним, в Украине резко увеличилось количество случаев домашнего насилия.