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Главная » Мир » За смену курса в отношении РФ выступила кандидат в канцлеры Германии от "левых"

За смену курса в отношении РФ выступила кандидат в канцлеры Германии от "левых"

За смену курса в отношении РФ выступила кандидат в канцлеры Германии от "левых"
Сара Вагенкнехт / Фото: spiegel.de

По мнению Вагенкнехт, ради мира и безопасности в Европе следует вернуться к традиции "политики разрядки" в отношении России

08.08.17 111
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Кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт поддержала высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости изменения курса в отношениях с Россией.

Об этом она заявила в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на 8 августа, сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

По мнению Вагенкнехт, ради мира и безопасности в Европе следует немедленно вернуться к традиции "политики разрядки" в отношении России.

"Если СвДП ("Свободная демократическая партия") вспомнила про эти внешнеполитические традиции, это можно только приветствовать", – заявила она.

Напомним, 5 августа глава Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Позже Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

8 августа Линднер снова прояснил свою позицию относительно отношений с Россией и политики в отношении Крыма. В интервью изданию Bild политик заявил, что не выступает за "мягкий" курс в отношении Москвы.

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