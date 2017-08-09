Наезд на военных у Парижа полиция расследует как теракт

Сегодня утром, 9 августа, в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в группу французских военнослужащих врезался автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина.
Очевидцы происшествия сообщили о пострадавших: ранены 6 человек, из них двое тяжелораненых. Местная полиция информирует, что водителю удалось скрыться с места происшествия, правоохранители ведут его поиски.
Местные власти Леваллуа-Перре назвали преднамеренным актом наезд автомобиля на людей. Такую позицию выразил мэр городка Патрик Балкани.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт на борту самолета предотвращен в Австралии
По факту наезда автомобиля на группу французских военнослужащих в пригороде Парижа антитеррористическое подразделение прокуратуры столицы Франции возбудило уголовное дело. Отмечается, что дело открыто в связи с попыткой убийства представителей власти с целью совершения теракта.