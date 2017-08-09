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Главная » Мир » Наезд на военных у Парижа полиция расследует как теракт

Наезд на военных у Парижа полиция расследует как теракт

Наезд на военных у Парижа полиция расследует как теракт
Полиция Франции / Фото: twitter.com-prefpolice

Ранены шесть военнослужащих, двое из них – тяжело

09.08.17 82
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Сегодня утром, 9 августа, в пригороде Парижа Леваллуа-Перре в группу французских военнослужащих врезался автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина.

Очевидцы происшествия сообщили о пострадавших: ранены 6 человек, из них двое тяжелораненых. Местная полиция информирует, что водителю удалось скрыться с места происшествия, правоохранители ведут его поиски.

Местные власти Леваллуа-Перре назвали преднамеренным актом наезд автомобиля на людей. Такую позицию выразил мэр городка Патрик Балкани.

По факту наезда автомобиля на группу французских военнослужащих в пригороде Парижа антитеррористическое подразделение прокуратуры столицы Франции возбудило уголовное дело. Отмечается, что дело открыто в связи с попыткой убийства представителей власти с целью совершения теракта.

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