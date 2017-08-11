В РЖД заявили, что строительно-монтажные работы на железнодорожном участке в обход Украины завершены.
К концу осени планируется открытие движение поездов на этой линии.
"Российские железные дороги" завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово и приступили к пусконаладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали", — сообщают "РИА Новости".
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Первый тестовый поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково. На остальных участках завершаются работы по подготовке запуску.
Напомним, Укрзализныця отложила запуск поезда Львов – Краков.