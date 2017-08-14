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Главная » Мир » Италия: "Европа бросила нас наедине с кризисом беженцев"

Италия: "Европа бросила нас наедине с кризисом беженцев"

Италия: "Европа бросила нас наедине с кризисом беженцев"
Фото: theguardian.com

Страна не в состоянии нести это бремя в одиночку

14.08.17 109
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Италия не способна сама справиться с кризисом мигрантов и чувствует себя покинутой Европой. Об этом заявил глава МИД Италии Анжелино Альфано, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Отвечая на вопрос, не чувствует ли Италия свое одиночество в борьбе с миграционным кризисом, Альфано заявил: "Конечно, да", отметив неспособность европейских правительств договориться по поводу честного распределения беженцев.

"Италия вносит свой вклад, но мы не в состоянии нести это бремя в одиночку", – отметил министр.

Сейчас, по его словам, единственным решением для Италии является уменьшение количества мигрантов, прибывающих из Ливии.

Ранее сообщалось, что итальянское правительство приветствовало решение Ливии запретить гуманитарным судам приближаться к своему побережья, из-за чего международные организации приостановили поисково-спасательные операции.

Большинство из 95 тысяч мигрантов, прибывших в Италию в этом году, начали свой путь по Средиземному морю именно из Ливии.

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