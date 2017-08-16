На центральной станции метро "Площадь Венесуэлы", произошла серия взрывов.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на El National.
Пассажиры со станции были эвакуированы. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
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В управлении метрополитена сообщили, что взрывы произошли из-за неисправности одного из составов.
Из-за происшествия в метро Каракаса произошли задержки движения.
Напомним, Вашингтон разрешил своим дипломатам покинуть Венесуэлу.