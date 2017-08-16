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Главная » Мир » Видео В Каракасе прогремели взрывы в метро

Видео В Каракасе прогремели взрывы в метро

<span class="label red">Видео</span> В Каракасе прогремели взрывы в метро
Фото из социальных сетей @CaracasMetro‏

Информации о пострадавших в настоящий момент нет

16.08.17 94
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На центральной станции метро "Площадь Венесуэлы", произошла серия взрывов.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на El National.

Пассажиры со станции были эвакуированы. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

В управлении метрополитена сообщили, что взрывы произошли из-за неисправности одного из составов.

Из-за происшествия в метро Каракаса произошли задержки движения.

Напомним, Вашингтон разрешил своим дипломатам покинуть Венесуэлу.

 

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