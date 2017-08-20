Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира

Генри Мендоза, блогер и корреспондент Bocalista, напоминает: мир полон загадок. «Вспомните хотя бы о древних руинах», — подсказывает он. По мнению Мендозы, наш удел — терпеливо изучать остатки архитектурных сооружений и надеяться, что однажды мы прольём свет на окружающую их тайну.

В подборке Bocalista — 13 уголков мира, которые до сих пор интригуют исследователей и экспертов со всей планеты.

Похороненные под землёй мегалиты

В южнотурецком Гёбекли-Тепе, к северу от сирийской границы, расположены три мегалитических круга. «Они старше, чем каменные сооружения Стоунхенджа», — поясняет корреспондент Bocalista. Учёные уверяют, что создатели величественного памятника — древние охотники и собиратели, не обладавшие какими-то специфическими строительными навыками.

До сих пор неясно, почему каменные круги были установлены именно здесь. Одна из многочисленных версий называет Гёбекли-Тепе и его окрестности историческом прообразом эдемского сада.

Стоунхендж Мичиганского озера

Во время подводного поиска затонувших кораблей археологи обнаружили нечто неожиданное. «На дне озера Мичиган экспедиция наткнулась на огромный валун с нарисованным на нём мастодонтом», — рассказывает Мендоза. Кроме изображения давно вымершего животного специалисты заметили ряд камней, расположенных как глыбы знаменитого Стоунхенджа.

Мачу-Пикчу

Генри Мендоза убеждён: руины Мачу-Пикчу — самое загадочное место на планете. «Город инков долго пребывал в запустении и был заново открыт американским археологом Хайрамом Бингемом лишь в 1911 году», — напоминает блогер.

Город, окружённый храмами и каналами, был построен на вершине горы. Его стены состоят из больших каменных блоков, соединённых между собой без использования амальгамы. Историки считают, что этот архитектурный комплекс был возведён инкским правителем Пачакутеком примерно в XV веке.

Японские подводные руины

У побережья японского острова Йонагуни расположены погрузившиеся под воду руины. Этому комплексу предположительно 8000 лет. В 1995-м загадочное место обнаружил профессиональный дайвер, нырявший у побережья Окинавы с камерой.

«Некоторым казалось, что эти причудливые скульптуры были созданы природой, однако исследователям удалось доказать, что комплекс — дело человеческих рук», — пишет Мендоза. По его словам, об этом говорят нам лестницы и прямые углы комплекса.

Страна чудес у берегов Александрии

У берегов Александрии, города Александра Македонского, были обнаружены руины старинного дворца. Полагают, что он принадлежал самой Клеопатре. Историки выдвинули теорию о том, что 1500 лет назад множество артефактов, статуй и другого имущества египетской королевы ушло под воду из-за землетрясения. Сейчас Александрия любезно предлагает желающим подводные экскурсии к необыкновенной достопримечательности.

Большие руины в Зимбабве

Знаете ли вы, что государство Зимбабве получило своё название от каменных руин, расположенных вдоль страны? Руины Великого Зимбабве являются одним из самых колоссальных древних сооружений, расположенных в Южной Африке. Подсчитано, что эти здания служили домом для 18 тысяч людей и были построены в начале XI века без использования цемента. «Никто не знает, почему их оставили», — разводит руками Мендоза.

Остров Пасхи

Это небольшой вулканический остров без деревьев. А ещё он один из самых известных и посещаемых археологических памятников. Главная достопримечательность самого удалённого обитаемого острова в мире — моаи, каменные статуи из спрессованного вулканического пепла. Как минимум 288 из них установлены на больших каменных платформах под названием аха. Около 250 аха выстроены в идеально ровный ряд по периметру острова, ещё 600 статуй разбросаны по всему острову.

О цивилизации, заселявшей это место, как и о том, с какой целью они изготовляли моаи, нам до сих пор ничего не известно.

Мистическая терраса в Баальбеке

Именно здесь расположен самый крупный римский храм, построенный на территории Ливана. Известно, что римляне называли его Гелиополисом, однако происхождение этого названия остаётся загадкой. Археологи утверждают, что его могли возвести финикийцы, которые в Библии упоминаются как народ Ханаана.

«Любопытно, что некоторые блоки, из которых состоит основа храма, весят 800–1000 тонн», — делится Мендоза. По его словам, это вызывает немало вопросов к строителям и подпитывает легенды о великанах, некогда заселявших эти места.

Скрижали Джорджии

В северо-восточной части американского штата Джорджия расположен уникальный монумент — инструктаж для тех, кто выживет после апокалипсиса. Этот каменный памятник состоит из пяти 20-тонных полированных гранитных плит, исписанных текстом на восьми языках (английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, древнекитайском и русском). Для тех, кто выживет после конца света, создатели необычного монумента подготовили инструкцию из 12 пунктов. По их замыслу, с помощью этих советов потомки смогут восстановить цивилизацию.

Памятник ориентирован так, что позволяет отслеживать движение Солнца. Кроме того, в нём есть отверстие, через которое в любое время года можно увидеть Полярную звезду. «Скрижали Джорджии» были созданы по заказу анонимной группы, которую так и не удалось раскрыть.

Руины Чавин-де-Уантар

Древняя цивилизация, построившая храмовый комплекс Чавин-де-Уантар, существовала задолго до нашей эры. Её представители жили на вершинах Анд, затем переселились в долины. «О чавинской культуре нам известно очень мало», — сожалеет корреспондент Bocalista.

Ньюгрейндж

Ньюгрейндж — самая известная гробница на территории Ирландии. Ей более 5000 лет, то есть она старше египетских пирамид и Стоунхенджа. «Астрологическая ориентированность добавляет этому месту загадочности и заставляет сомневаться в том, действительно ли мы понимаем настоящее предназначение этого здания», — поясняет Мендоза. В день зимнего солнцестояния лучи восходящего Солнца проникают в специальное отверстие и ярко освещают комнату в гробнице.

Коралловый замок, памятник потерянной любви

Сад из скал был построен во Флориде. Его автор — Эд Лидскалнин, иммигрант из Латвии, решивший возвести памятник потерянной любви. Скульптор-любитель начал работу над этим объектом в 1923 году, после того как за несколько дней до свадьбы его латышская невеста расторгла помолвку.

Всю оставшуюся жизнь художник посвятил завершению конструкции. В 1951 году Эд Лидскалнин умер, так и не рассказав, как умудрился в одиночку перемещать и обрабатывать гигантские известняковые глыбы, послужившие основой его скульптур.

Эксперты до сих пор удивляются, как человек с низким уровнем образования мог самостоятельно вести такой сложный проект. Говорят, иммигранту из Латвии было известно то, чего не знали инженеры и физики вроде Альберта Эйнштейна.

Каменные шары Коста-Рики

Одна из самых странных загадок в археологии была обнаружена в устье реки Диквис в Коста-Рике. С 1930 года на территории страны было найдено около сотни каменных шаров размером от нескольких сантиметров до более двух метров в диаметре. Эти объекты — монолитные скульптуры, сделанные человеческими руками. По словам Мендозы, некоторые из них весят 16 тонн.

По материалам Bocalista

Перевод Анны Синящик