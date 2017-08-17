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Главная » Мир » Треть жителей земного шара видят в России угрозу для своей страны, - опрос

Треть жителей земного шара видят в России угрозу для своей страны, - опрос

Треть жителей земного шара видят в России угрозу для своей страны, - опрос
Кремль / Фото: airpano.ru

"Лавры призера" достались также Китаю и США

17.08.17 71
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Согласно проведенному в 37 странах опросу американского исследовательского центра Pew Research Center, 31% респондентов считают Россию угрозой для своей страны.

Об этом говорится на сайте Pew Research Center, передает ЕвроПравда.

Столько же опрошенных угрозой для своей страны назвали Китай.

35% респондентов видят угрозой для национальной безопасности - США.

В целом международный имидж России больше отрицательный, чем положительный.

Критические взгляды в отношении РФ особенно распространены в США и Европе, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в странах Африки южнее Сахары и Латинской Америке отношение к России более неоднозначное.

Лишь в трех странах мира большинство опрошенных высказались позитивно о России: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%).

О своем доверии к президенту России Владимиру Путину заявили 26% опрошенных. При этом американцы меньше доверяют Путину (23%), чем россияне Трампу (53%).

Европейцы особенно строго относятся к Путину: ему не доверяют 78% респондентов.

Опрос проводился в 37 странах мира за пределами России в период с 16 февраля по 8 мая этого года. Участие в нем приняли почти 4100 респондентов.

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https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
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