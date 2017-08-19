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Главная » Мир » Европа не может рассчитывать, что США при необходимости помогут ей защищаться, – Юнкер

Европа не может рассчитывать, что США при необходимости помогут ей защищаться, – Юнкер

Европа не может рассчитывать, что США при необходимости помогут ей защищаться, – Юнкер
Жан-Клод Юнкер / Фото: The Guardian

При этом отношение европейцев к НАТО улучшается

19.08.17 64
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Европейский союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты. Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью австрийской прессе, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Говоря о состоянии дел в ЕС, Юнкер отметил, что взгляды европейцев на НАТО улучшаются, но регион не может обращаться к США для своей будущей защиты.

"Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на поддержку нашей обороны с американской стороны", – отметил глава Еврокомиссии.

Напомним, президент США Дональд Трамп долгое время отказывался публично заявлять о преданности Соединенных Штатов статье 5 Североатлантического договора. Она определяет, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.

Трамп критикует страны-члены НАТО из-за невыполнения обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

В июне Трамп впервые официально подтвердил готовность США к коллективной обороне в Североатлантическом союзе.

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