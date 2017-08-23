Преступник госпитализирован в реанимацию с огнестрельным ранением

В результате нападения вооруженного ножом мужчины, которое произошло в среду, 23 августа, на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, погибли трое рабочих, еще двое получили тяжелые ранения.

Как передает со ссылкой на полицию местный сайт nn.ru, нападавший задержан. Он работал на заводе на металлургическом производстве.

Во время задержания силовикам пришлось применить против него оружие. Сейчас преступник госпитализирован в реанимацию с огнестрельным ранением.

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Отмечается, что ранее он служил в горячих точках.

Убийство совершено на почве ревности. По другой версии, убийца был разозлен новостью о своем увольнении.

Напомним, как в России убивали чемпиона мира по пауэрлифтингу.