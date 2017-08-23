Шойгу заявил, что гражданская война в Сирии закончена

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал неожиданное заявление по войне в Сирии.
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, гражданская война в Сирии благодаря усилиям России окончена.
"Фактически полное прекращение гражданской войны в Сирии позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на борьбе с международным терроризмом", - заявил министр обороны РФ во время Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Напомним, КНДР поставляла грузы в сирийское агентство химического оружия.