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Главная » Мир » Видео Хьюстон может быть затоплен

Видео Хьюстон может быть затоплен

<span class="label red">Видео</span> Хьюстон может быть затоплен
Иллюстративное фото

Техас уже потерял на "Харви" 40 млрд долларов

27.08.17 657
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Убытки от сильнейшего урагана "Харви", обрушившегося на американский штат Техас, могут обойтись штату в 40 миллиардов долларов. 

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

"Восемь миллионов жителей Техаса были предупреждены о том, что худшее еще впереди", - отметил губернатор Грег Эббот и добавил, что осадки, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, могут сбросить более пяти футов воды и затопить многие общины, в том числе Хьюстон, четвертый по величине город страны.

Отмечается, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

Напомним, Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия.

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