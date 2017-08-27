Убытки от сильнейшего урагана "Харви", обрушившегося на американский штат Техас, могут обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

"Восемь миллионов жителей Техаса были предупреждены о том, что худшее еще впереди", - отметил губернатор Грег Эббот и добавил, что осадки, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, могут сбросить более пяти футов воды и затопить многие общины, в том числе Хьюстон, четвертый по величине город страны.

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Отмечается, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

Напомним, Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия.