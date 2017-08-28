Президент Филиппин разрешил убивать "идиотов", сопротивляющихся аресту

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полицейским стрелять на поражение при агрессивном сопротивлении аресту. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Долг требует от вас подавить сопротивление человека, которого вы арестовываете, если же он противится и проявляет агрессию, то вы можете убивать идиотов, это мое указание вам", - заявил Дутерте представителю полиции.

В то же время он подчеркнул, что полицейским нужно соблюдать законы при исполнении своих обязанностей, поскольку незаконные убийства остаются под запретом.

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Ранее на Филиппинах более 1 тыс. человек вышли на протест против антинаркотических рейдов. До этого Дутерте призывал полицию в ходе таких рейдов ликвидировать подозреваемых только в случае необходимости.