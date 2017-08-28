Экс-канцлер Германии возглавит совет директоров Роснефти

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер станет председателем совета директоров Роснефти.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта директивы правительства.
Сама директива согласована профильными министерствами и направлена в правительство. В ней говорится, что Шредер — "авторитетный политик мирового масштаба, последовательно выступающий за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере". В связи с этим ему и предложили пост председателя.
Напомним, лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником".