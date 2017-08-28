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Главная » Мир » Экс-канцлер Германии возглавит совет директоров Роснефти

Экс-канцлер Германии возглавит совет директоров Роснефти

Экс-канцлер Германии возглавит совет директоров Роснефти
Фото: АFР

Директива согласована профильными министерствами и направлена в правительство РФ

28.08.17 358
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер станет председателем совета директоров Роснефти.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта директивы правительства.

Сама директива согласована профильными министерствами и направлена в правительство. В ней говорится, что Шредер — "авторитетный политик мирового масштаба, последовательно выступающий за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере". В связи с этим ему и предложили пост председателя.

Напомним, лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником".

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