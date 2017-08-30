МИД Германии опасается "ледникового периода" между Москвой и Западом

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Вашингтон и его европейские партнеры должны сделать так, чтобы новые санкции США, направленные против России, не привели к "новому ледниковому периоду" между Москвой и Западом. Об этом он заявил после встречи 29 августа в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Радио Свобода.

Габриэль отметил озабоченность Европы в отношении возможных побочных эффектов нового закона о санкциях против России, недавно принятого Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом.

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"Не должно быть нового ледникового периода между Россией и Западом", - заявил министр.

Напомним, американский сенат принял закон о новых антироссийских санкциях 27 июля. 2 августа его подписал президент США Дональд Трамп. Согласно новому пакету санкций, американским компаниям и частным лицам запрещается кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Также ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.