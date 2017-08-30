Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты "прелюдией" к атаке на Гуам

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что очередной запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи является "важной прелюдией" перед атакой на американский остров Гуам, передает 112 Украина со ссылкой на Ренхап.

"Первый шаг к операции армии КНДР в Тихом океане и важная прелюдию к атаке на Гуам", — сказал он.

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В то же время Совбез ООН на экстренном заседании осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира.

"Совет безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", - говорится в заявлении.

Также в Совете безопасности заявили, что Пхеньяну стоит немедленно прекратить угрозы в адрес американского острова Гуам.

Напомним, 8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

Утром 26 августа Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японии, а в ночь на 29 августа очередная ее ракета пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо.