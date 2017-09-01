Британские ВВС совершили гендерный прорыв

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Теперь в британских ВВС будут принимать заявки от женщин даже для вступления в наземный полк. Это нововведение последовало за принятием в прошлом году решения о снятии запрета на службу женщин в подразделениях, предназначенных для ближнего боя.

Основная роль полка Королевских ВВС, насчитывающего 2000 человек, - это патрулирование и защита баз и аэродромов ВВС, в том числе и в Афганистане, где полк понес потери.

Это важный момент, поскольку теперь женщины могут подать заявку на любую роль в ВВС, от пилота истребителя до наземной поддержки.

Впрочем, женщины в ВВС не будут первыми, кто служит в подразделениях ближнего боя в Британии, так как некоторые уже присоединились к Королевскому бронетанковому корпусу.

Отметим, запрет на вступление женщин в подразделения ближнего боя был отменен тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном в 2016 году.

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