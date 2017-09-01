Почти половина россиян безразлично относится к Москве

В столице никогда не был каждый четвертый гражданин РФ

Четверть россиян (25%) никогда не бывала в Москве, а хотя бы раз посещали столицу 66% респондентов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на фонд "Общественное мнение". Для большинства россиян Москва это, скорее, "просто большой город" (67%), а не "воплощение всего лучшего, что есть в России" (25%).

Это показал опрос, проведенный 26-27 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Треть россиян (33%) испытывают по отношению к Москве положительные эмоции, пятая часть (19%) - отрицательные. Безразлично к столице относятся 45% респондентов.

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В качестве причин для положительного восприятия Москвы респонденты отметили, что здесь "у людей есть работа, больше возможностей, чем в других местах", что это "большой, красивый город, столица России". Те, кто говорят об отрицательном восприятии, считают, что "Москва живет слишком зажиточно по сравнению с остальной страной" (11%), "в Москву из регионов идут все финансовые потоки" (8%).

Две трети россиян (66%) считают, что москвичи заметно отличаются от жителей других российских городов (обратного мнения придерживаются 25%). Среди отличий они указали на высокий уровень жизни, хорошую работу столичных жителей (27%), их высокомерие и заносчивость (11%), а также грубость, наглость, агрессивность (5%) и в целом особый менталитет, образ жизни (6%).

Напомним, россияне уверяют, что стали меньше пить.