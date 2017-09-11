Варшава на 40 страницах обосновала законность требования репараций от Берлина

В Сейме утверждают о безосновательности немецкого тезиса о том, что срок действия этих требований истек

Польский Сейм опубликовал заключение, согласно которому РП имеет законные основания требовать военных репараций от ФРГ за потери, понесенные в результате немецкой агрессии времен Второй мировой войны.

Свою позицию экспертная комиссия изложила в 40-страничном документе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Эксперты подчеркивают в анализе, что Польша во время Второй мировой войны понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери среди всех европейских стран, если принимать во внимание общее количество населения и национальное благосостояние стран Европы.

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"Эти потери были вызваны не только войной, но прежде всего немецкой оккупационной политикой, в частности преднамеренным и организованным истреблением населения на оккупированных территориях польского государства, а также интенсивной эксплуатацией польского общества, включая принудительный труд и умышленное уничтожение имущества, в частности, разрушение столицы Варшавы", - говорится в документе.

Комиссия считает, что Польша имеет право требовать компенсаций от Германии, а утверждение о том, что срок действия этих требований истек – безосновательное.

Напомним, Варшава хочет требовать репарации от Москвы.