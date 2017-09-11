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Главная » Мир » Варшава на 40 страницах обосновала законность требования репараций от Берлина

Варшава на 40 страницах обосновала законность требования репараций от Берлина

Варшава на 40 страницах обосновала законность требования репараций от Берлина
Фото из открытых источников

В Сейме утверждают о безосновательности немецкого тезиса о том, что срок действия этих требований истек

11.09.17 241
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Польский Сейм опубликовал заключение, согласно которому РП имеет законные основания требовать военных репараций от ФРГ за потери, понесенные в результате немецкой агрессии времен Второй мировой войны.

Свою позицию экспертная комиссия изложила в 40-страничном документе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Эксперты подчеркивают в анализе, что Польша во время Второй мировой войны понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери среди всех европейских стран, если принимать во внимание общее количество населения и национальное благосостояние стран Европы.

"Эти потери были вызваны не только войной, но прежде всего немецкой оккупационной политикой, в частности преднамеренным и организованным истреблением населения на оккупированных территориях польского государства, а также интенсивной эксплуатацией польского общества, включая принудительный труд и умышленное уничтожение имущества, в частности, разрушение столицы Варшавы", - говорится в документе.

Комиссия считает, что Польша имеет право требовать компенсаций от Германии, а утверждение о том, что срок действия этих требований истек – безосновательное.

Напомним, Варшава хочет требовать репарации от Москвы.

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