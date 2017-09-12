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Главная » Мир » В России подумывают создать новый госбанк для обхода санкций США, - СМИ
В России подумывают создать новый госбанк для обхода санкций США, - СМИ
Фото: RFE

В России подумывают создать новый госбанк для обхода санкций США, - СМИ

Сбербанк и ВТБ боятся попасть под новые американские ограничения

12.09.17 223
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Российское правительство в связи с санкциями США рассматривает возможность создания нового государственного банка для финансирования расходов на оборону или внесения расходов непосредственно из казны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на четырех источников, передает РБК-Украина.

Издания пишет, что сейчас Россия находится в разгаре своего крупнейшего военного строительства со времен "холодной войны", тратя 20 трлн рублей на новые самолеты, корабли, ракеты и другие вооружения. Большая часть финансирования этих проектов осуществляется через государственные банки, которые предоставляют кредиты для производителей оружия и позже погашаются правительством.

Ранее Дональд Трамп наложил дополнительные санкции на тех, кто совершает "значительные операции" с российскими военными или разведывательными секторами.

Издание сообщает, что положения закона заставили два крупнейших государственных банка РФ - Сбербанк и ВТБ - опасаться, что крупные кредиты, которые они предоставляют производителем оружия, могут также быть подвергнуты санкциям. Также сообщается, что эти банки уже ограничены в возможностях привлекать финансирование, а новые санкции могут лишить их доступа к финансовой системе США. Кроме того, активы этих банков могут быть арестованы.

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