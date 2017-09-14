"Северный поток-2" Европе не нужен, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии вновь заявляют, что не видят необходимости в реализации проекта по строительству нового российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в четверг в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента заявил европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете, который докладывал по этому вопросу от имени Европейской комиссии, пишут мировые СМИ.

Он пояснил, что цель Еврокомиссии в энергетической сфере - обеспечить политику энергетической безопасности, создавая диверсифицированный, безопасный и конкурентоспособный газовый рынок.

"Мы не видим, что проект "Северный поток-2" внесет свой вклад в эти цели по двум причинам. Первая - он не внесет вклад в цель по диверсификации, потому что он не создает ни новые источники, ни новые пути доставки газа. И этим он отличается от "Северного потока-1". Во-вторых, мы ожидаем снижения спроса на газ с сегодняшнего уровня в объеме 460 млрд куб. м до (объемов) где-то между 350-410 млрд куб. метров до 2030 года. Комиссия не видит необходимости для новой инфраструктуры "Северного потока-2", - констатировал Каньете.

В Еврокомиссии убеждены, что проект таких масштабов не может строиться в рамках европейского законодательства.

"Мы считаем, что не в интересах ЕС, что в случае построения "Северного потока-2" он будет работать незаконно или только в соответствии с законодательством третьего государства. Когда речь идет о выполнении правил нашего внутреннего рынка, мы должны принять во внимание, что "Северный поток-2" находится в специфической законодательной ситуации, отличной от других проектов", - отметил еврокомиссар.

Он пояснил, что вход газопровода находится на территории третьего государства, выход - на территории ЕС, кроме того, газопровод проходит через море, включая территориальные воды стран - членов ЕС.

"Поэтому Комиссия считает, что необходим особый законодательный режим, в основу которого должны быть заложены принципы международного и европейского энергетического законодательства", - отметил Каньете.

Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока". В начале сентября 2015 года российский Газпром и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".