Минобороны Польши: На "Западе-2017" россияне будут отрабатывать применение ядерного оружия

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября. По его словам, во время учений россиянами будет отработано применение ядерного оружия. Об этом он сообщил в эфире TVP Info, передает ZN,UA.

"Учения продолжатся, на этот раз с применением ядерного оружия, которое не было включено в их программу", - заявил он.

Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по вероятному противнику.

"Учения "Запад-2017" являются не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет", - подытожил Мацеревич.

Напомним, военные учения Беларуси и России "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября, в них, по словам РФ, будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.