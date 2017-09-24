В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой La Stampa.
Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа.
По информации издания, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.
Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал, так как самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.
Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
#terracina #freccetricolori #airshow2017— Flavia2.0 (@FlaviaMarino72) 24 сентября 2017 г.
Terribile pic.twitter.com/nePMpFTzUV