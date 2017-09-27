Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Экс-премьер Таиланда получила пять лет тюрьмы за халатность

Экс-премьер Таиланда получила пять лет тюрьмы за халатность

Экс-премьер Таиланда получила пять лет тюрьмы за халатность
Йинглак Чиннават / Фото: Getty Images

Йинглак Чиннават отрицает все обвинения и незадолго до оглашения вердикта уехала из страны

27.09.17 122
100

Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным суда, халатность при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей обошлась стране по меньшей мере в 8 млрд долларов.

Йинглак Чиннават была отправлена в отставку с поста премьера 7 мая 2014 года Конституционным судом Таиланда – за несколько недель до военного переворота в стране. Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну и отправилась предположительно в Дубай.

Йинглак Чиннават продолжает пользоваться популярностью у избирателей из бедных сельских районов. Однако ее не поддерживают избиратели, представляющие средний класс и преимущественно образованное городское население.

Суд утверждает, что Чиннават знала, что сделка по залоговому выкупу риса была незаконной, однако ничего не предприняла для того, чтобы не допустить ее реализации.

"Это говорит о стремлении получить незаконную выгоду. Поэтому действия обвиняемой рассматриваются как халатное отношение к своим обязанностям", – говорится в заявлении суда.

Во время суда экс-премьер утверждала, что ее преследование носит политический характер. По ее словам, она не занималась программой по выкупу риса на ежедневной основе.

Как отмечает корреспондент ВВС в Бангкоке Джонатан Хэд, решение суда создает довольно странный прецедент: фактически экс-премьер осуждена за политику, которая была одной из главных составляющих ее предвыборной программы.

"Не было представлено никаких указаний на то, что она [Чиннават] была причастна к коррупции", – отмечает Джонатан Хэд.

Программа по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей была запущена после того, как Чиннават заняла пост премьера в 2011 году. Программа была призвана способствовать решению проблемы бедности в сельских районах. Государство закупало рис у фермеров по цене, вдвое превышавшей рыночную. Эта программа негативно сказалась на экспорте риса из Таилнада: страна лишилась лидирующих позиций на мировом рынке, уступив Индии и Вьетнаму. По данным военных, страна тогда потеряла порядка 8 млрд долларов.

Оппоненты экс-премьера утверждают, что программа слишком дорого обошлась бюджету и способствовала росту коррупции.

Предположительно, Йинглак Чиннават сейчас находится в Дубае, где живет ее брат Таксин, также занимавший пост премьера в 2001-2006 годах и смещенный с поста в результате военного переворота.

Таксин Чиннават в 2008 году на родине был заочно приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление властью.

Напомним, Йинглак Чиннават заняла пост премьер-министра в августе 2011 года после победы возглавляемой ею партии "Пыа тай" на парламентских выборах. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.

В ноябре 2013 года на фоне попыток Чиннават добиться принятия закона об амнистии в Таиланде разразился правительственный кризис. Закон, принятия которого добивалась премьер, позволил бы вернуться в Таиланд ее старшему брату Таксину Чиннавату. Тогда в столице Таиланда Бангкоке начались массовые антиправительственные акции: демонстранты выступали против коррупции и кумовства в правительстве.

В начале 2014 года антикоррупционная комиссия Таиланда начала расследование нарушений при реализации программы по закупке риса. В феврале того же года Чиннават было предъявлено обвинение в служебной халатности.

Суд над Чиннават продолжался больше двух лет. Изначально планировалось, что приговор будет оглашен в августе этого года. Однако незадолго до объявления приговора Чиннават перестала появляться на заседаниях суда, и оглашение решения суда было перенесено на сентябрь.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Судьям, предлагавшим Холодницкому $300 тысяч, грозит 10 лет тюрьмыВ Европе обеспокоены незавершенностью наших реформРасмуссен: Украина пока не готова ко вступлению в НАТО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3273
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5418
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3694
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2813
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1620
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1757
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6650
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4894
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2314
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3168
  1. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5447 / 6338
  2. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 3011 / 3234
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2658 / 2896
  4. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2580 / 2729
  5. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2291 / 2521
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 2133 / 2328
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1945 / 42918
  8. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1894 / 2093
  9. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1872 / 2053
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1691 / 1834
  1. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 22 / 1791
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 18 / 1449
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 14 / 6193
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6338
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 8 / 3234
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 7 / 2328
  7. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 864
  8. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 7 / 1834
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6 / 5418
  10. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 6 / 2813
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.