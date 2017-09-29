Сенат утвердил кандидатуру нового посла в России

В четверг, 28 сентября, верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла США в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Хантсман в свою очередь отметил, что "с нетерпением" ждет начала работы в РФ.

"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду присоединения к команде посольства в Москве", - написал дипломат в Twitter.

Напомним, предыдущим послом США в РФ был Джон Теффт, возглавлявший дипломатическую миссию с 2014 года.

Ранее Хантсманн занимал должность губернатора штата Юта, был послом США в Китае с 2009 по 2011 годы, работал в администрациях пяти президентов США и сам был кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2012 году.