В Евросоюзе планируют создать единый цифровой рынок уже в 2018 году

Это означает инвестиции в инфраструктуру, в частности в 5G, суперкомпьютеры и искусственный интеллект

В Европейском Союзе должен заработать единый рынок цифровых технологий уже в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас после саммита Совета ЕС по вопросам цифровых технологий, который состоялся в Таллинне, передает Европейская правда со ссылкой на Err.ee.

По словам Ратаса, Таллиннский саммит по цифровым технологиям, который состоялся 29 сентября, достиг своей цели – члены Европейского Союза признали необходимость сотрудничества для создания "цифровой Европы".

"Европа должна быть впереди в разработке фундаментальных и прорывных технологий для общества, нашей экономики и нашей безопасности. Мы должны сделать Европу более привлекательной платформой для экономики данных. Это охватывает свободное перемещение данных, центральную свободу цифровой эпохи", – сказал Ратас.

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Ратас заявил, что внедрение единого цифрового рынка до конца 2018 имеет решающее значение, а вместе с ним появляется необходимость инвестировать в инфраструктуру, в частности в 5G, научные исследования, промышленность, а также в искусственный интеллект и суперкомпьютеры.