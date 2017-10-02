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Главная » Мир » В США объявили 5-дневный траур по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе
Стрельба в Лас-Вегасе

В США объявили 5-дневный траур по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе

В США объявили 5-дневный траур по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе
На месте стрельбы в Лас-Вегасе / Фото: ntd.tv

Расстрел в ночь на 2 октября стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США

02.10.17 28
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Государственные флаги США на всех государственных зданиях и учреждениях в стране и за рубежом, включая Белый дом, а также на всех кораблях ВМФ США будут приспущены на пять дней - до заката 6 октября – в знак траура по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. Об этом говорится в официальной декларации президента США Дональда Трампа, передает УНИАН.

"Сердце нации разбито. Мы скорбим вместе с теми, чьи родные и близкие были убиты и ранены во время ужасной трагедии прошлой ночью в Лас-Вегасе, Невада", – говорится в документе.

Перед этим Трамп назвал происшедшее "актом чистого зла" и пообещал 4 октября приехать в Лас-Вегас и посетить семьи жертв трагедии.

"Наше единство не может быть разрушено злом. Наши узы не могут быть разъединены насилием", – сказал президент США.

Расстрел в ночь на 2 октября стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США.

По последним данным, число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек, не менее 515 ранены. Людей расстреливали из номера отеля Mandalay Bay, расположенного на 32 этаже. Нападавшим был 64-летний Стивен Паддок. Мужчина открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. В его номере было найдено не менее 10 винтовок. Когда полицейские ворвались в номер Паддока, мужчина уже был мертв.

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