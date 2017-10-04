Вандалы разрисовали антиукраинскими надписи здание почетного консульства Украины в польском городе Жешуве. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой Rzeszow News.

Надписи красной краской на здании появились во второй половине дня в субботу, 30 сентября.

В частности, на стене консульства появилась надпись: "Ukraina = OUN–UPA, Waffen SS Galitzien", а также рисунки виселиц со свастикой и слово Raus (с немецкого "долой") на табличке с украинским гербом и названием консульства.

Очевидцы говорят, что надписи сделал мужчина 30-летнего возраста.

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Консульство Украины в Жешуве временно не работает с 19 сентября. Об инциденте сразу же сообщили сотруднику представительства, который и вызвал полицию.

Сейчас польские правоохранители проводят следствие по статье "подстрекательство к ненависти". Наказание за такое преступление – до двух лет лишения свободы. Пока по этому делу никто не задержан.







Фото: rzeszow-news.pl